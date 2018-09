Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 16.29 23 settembre 2018 - 16:29

Gli zurighesi hanno respinto con più dell'80% di voti tre iniziative a livello cantonale. Una voleva ridurre di tre quarti una nuova linea di tram nella valle della Limmat, la seconda avrebbe bandito i cacciatori e la terza chiedeva aiuti per il cinema e i videogiochi

La partecipazione al voto oscilla nei tre casi fra il 39,3 e il 39,7%.

Con l'82,9% di "no", è stata bocciata un'iniziativa che voleva fermare i lavori per la nuova linea di tram di una ventina di chilometri che da Zurigo poterà fino a Spreitenbach, in Argovia.

Bocciata, con l'83,9% di "no", anche un'iniziativa che avrebbe in pratica messo fine alla pratica venatoria: il testo voleva sostituire i cacciatori "di milizia" con dei guardacaccia finanziati dallo Stato, che sarebbero diventati i soli abilitati a gestire le popolazioni di animali selvatici.

La terza iniziativa, respinta dall'80,9% dei votanti, chiedeva che il Cantone elaborasse una legge per garantire un sostegno finanziario alla produzione cinematografica e di videogiochi.

