Uno scontro frontale tra due auto nella serata di oggi a Dietikon, nel Canton Zurigo, ha provocato il ferimento di quattro persone, di cui due, una donna e un bambino, in modo grave.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, stando a una nota odierna della polizia cantonale.

Nel violento impatto, una madre di 42 anni al volante di una delle automobili coinvolte è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata liberata dai pompieri. La conducente è stata ricoverata con un ambulanza in gravi condizioni, così come anche la figlioletta di 4 anni, trasportata in ospedale con un elicottero.

Gli occupanti dell'altra vettura, un ventenne e un 19 enne, se la sono cavata invece con ferite leggere.

