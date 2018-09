Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 settembre 2018

L'esperimento di un un reddito di base incondizionato a Rheinau (ZH) dovrebbe prendere il via: a cinque giorni dalla scadenza, le iscrizioni per il test condotto su scala comunale hanno già superato i necessari 650 residenti, la metà degli abitanti della località.

La validità delle adesioni deve ancora essere verificata, ma i promotori - contattati da Keysonte-ATS - si dicono ottimisti. Il bilancio della partecipazione sarà fatto il 17 settembre.

Trovate le persone bisognerà ancora trovare i soldi: ci vorrebbero tra i tre e i cinque milioni di franchi. Il Comune non vuole usare il denaro dei contribuenti e spera di convincere fondazioni, sponsor vari e privati, organizzando una raccolta pubblica di fondi (crowdfunding).

Nella pratica gli abitanti potranno beneficiare per dodici mesi di una garanzia di reddito fissata a 2500 franchi per gli adulti di oltre 25 anni, 1875 per i 23-25enni, 1250 per i 18-22enni e 625 per chi non ha ancora compiuto i 18 anni. Chi dichiara un salario o una rendita sotto tale soglia riceverà la differenza, mentre coloro che guadagnano di più non avranno diritto ad alcun franco supplementare.

