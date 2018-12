ZH: spari su edificio a Rüti, morto 51enne

Scene da Far West nell'Oberland zurighese (foto rappresentativa d'archivio)

L'Oberland zurighese come il Far West: un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, ha sparato diversi colpi in direzione del ristorante "Bären" di Rüti (ZH) la scorsa notte, ferendo mortalmente il proprietario, un 51enne macedone.

Altre persone presenti nello stabile sono rimaste incolumi. Lo sparatore è poi scappato in una direzione sconosciuta, indica in una nota odierna la polizia cantonale zurighese, precisando che i fatti sono avvenuti attorno alle 2.00 di notte.

Le prime ricerche, iniziate tempestivamente, sono rimaste finora senza esito. La polizia, in collaborazione con il Ministro pubblico IV, ha avviato un'indagine per chiarire quanto accaduto.

Neuer Inhalt Horizontal Line