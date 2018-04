Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 aprile 2018 - 18:25

Un tamponamento a catena fra un pullman e due camion avvenuto questo pomeriggio sull'autostrada A1, nei pressi di Winterthur (ZH), ha causato 15 feriti. Il conducente dell'autobus ha riportato ferite di media gravità, mentre un'accompagnatrice è gravemente ferita.

L'incidente si è verificato verso le 15.15 sulla corsia dell'autostrada in direzione di Zurigo, all'altezza dell'entrata di Winterthur-Wülflingen, ha reso noto la polizia cantonale. Per motivi che l'inchiesta dovrà chiarire, il pullman è entrato in collisione con un veicolo pesante che ha tamponato a sua volta un camion con rimorchio che lo precedeva.

Il pullman aveva bordo 40 turisti, più il conducente e un'accompagnatrice. Dodici passeggeri hanno riportato ferite di lieve entità e 9 di loro sono stati medicati sul posto. Altri tre passeggeri sono stati accompagnati in ospedale per controlli.

I feriti più gravi sono il conducente dell'autobus e l'accompagnatrice che sedeva in prima fila. Per estrarli dalle lamiere sono dovuti intervenire i pompieri. Ferito in modo lieve anche il conducente del camion che si è trovato in seconda fila.

