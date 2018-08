Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2018 12.23 26 agosto 2018 - 12:23

Molte composizioni ferroviarie che circolano sulla rete della S-Bahn zurighese sono più corte del solito e i viaggiatori devono quindi spesso viaggiare in piedi. La ragione? La mancanza di personale per la manutenzione straordinaria dei treni.

A causa della canicola di questa estate i treni necessitano di maggiore manutenzione, ha spiegato alla Keystone-SDA il portavoce delle ferrovie fedewrali Jürg Grob confermando quanto pubblicato oggi dal SonntagsBlick. A essere sollecitati più del consueto sono l'elettronica di bordo e l'impianto di aria condizionata.

Per questi lavori straordinari non c'è però abbastanza personale. Per risolvere il problema sono giunti a Zurigo operai in provenienza da officine situate altrove in Svizzera, spiega Grob scusandosi nel contempo con la clientela per i disagi subiti. Un ritorno alla normalità non è previsto prima di alcune prossime settimane.

