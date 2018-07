Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli autisti di Uber sono da considerare come impiegati o come personale indipendente?

In una vertenza che la oppone alla Suva, il Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo ha dato parzialmente ragione alla società che offre servizi di trasporto attraverso un'applicazione mobile.

La sentenza, che risale allo scorso 10 di giugno, è oggetto di un servizio in onda questa sera a "10 vor 10", di cui la rubrica d'informazione di SRF ha fornito un'anticipazione.

All'origine della vertenza - ha confermato il tribunale - vi è una decisione della Suva, che nel gennaio 2017 ha stabilito che Uber va considerato come un normale datore di lavoro. Per l'istituto nazionale di previdenza contro gli infortuni, la filiale svizzera "Uber Switzerland GmbH" andrebbe quindi assoggettata al pagamento dei contributi sociali per i suoi autisti.

Uber, che si considera invece come una semplice piattaforma tecnologica per autisti attivi come lavoratori autonomi, ha portato il caso davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo, ottenendo come detto almeno in parte ragione.

In base alla sentenza, la difficoltà principale è legata al fatto che la Suva vuole far pagare i contributi alla filiale svizzera di Uber. Tutti i contratti e i flussi di denaro sono però registrati presso "Uber B.V." e "Rasier Operations B.V.", due società con sede ad Amsterdam. Per il tribunale "non è accertato" che gli autisti abbiano un rapporto contrattuale con la filiale "Uber Switzerland GmbH".

I giudici del tribunale zurighese rimandano in altre parole la palla nel campo della Suva, che dovrà chiarire se le società olandesi possono essere considerate come datore di lavoro, al posto della filiale svizzera.

