Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 20.47 03 agosto 2018 - 20:47

Le elezioni sono state "libere, eque e credibili, come abbiamo sempre promesso", parola del neo presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, eletto con il 50,8% dei voti.

Questo è "un giorno di lutto per la democrazia.. .i risultati sono falsi e non verificati" dichiara Nelson Chamisa, lo sfidante che ha perso con il 44,3% e 36.464 voti di scarto.

La nuova era dello Zimbabwe post Mugabe, che ha votato per la prima volta senza lo storico padre-padrone, comincia così: con l'opposizione che non accetta il risultato, la Commissione elettorale accusata di brogli, l'esercito che pattuglia le strade della capitale Harare dopo i violenti incidenti degli ultimi due giorni nei quali sei manifestanti anti-governativi sono stati uccisi. E la polizia che irrompe con i manganelli per impedire la conferenza stampa di Chamisa e costringe i giornalisti ad andarsene. Se il voto del 30 luglio che si era svolto senza violenza aveva fatto ben sperare, ora sulla democratizzazione e sulla stabilità dello Zimbabwe sorge più di un punto interrogativo.

