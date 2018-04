Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 21.58 20 aprile 2018 - 21:58

Per rivelare quello che sa sulla scomparsa di diamanti per un valore complessivo di 15 miliardi di dollari, l'ex-presidente Robert Mugabe è stato convocato da una commissione parlamentare dello Zimbabwe per il 9 maggio.

Lo annuncia il sito del quotidiano locale the Herald citando il presidente della Commissione Miniere e sviluppo minerario, Temba Mliswa.

La convocazione punta a fare emergere come lo stesso autocrate fosse giunto a indicare l'elevatissima cifra nel febbraio 2016. È stato "deciso di convocare l'ex-presidente Mugabe al nostro comitato per spigare la scomparsa di 15 miliardi di dollari in diamanti", ha detto ieri il deputato al quotidiano governativo.

La scomparsa dei diamanti sarebbe dovuta a "corruzione" e "sfruttamento straniero" come denunciato dallo stesso Mubage due anni fa, ricorda il sito The Zimbabwe Mail rilanciando la notizia.

Mugabe, 94 anni, aveva guidato il paese dell'Africa australe dal 1980 prima di essere costretto alle dimissioni nel novembre scorso da un intervento militare e una rivolta politica del suo partito, la Zanu-Pf, che non voleva una prosecuzione del suo dominio attraverso le moglie Grace.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.