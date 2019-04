La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni degli Stati crede che debba essere possibile limitare la velocità a 30 km/h sia per motivi di sicurezza che per ragioni di protezione fonica. Immagine d'archivio.

Diversamente dal Nazionale, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni degli Stati (CTT-S) crede che debba essere possibile limitare la velocità a 30 km/h su grandi arterie stradali sia per motivi di sicurezza che per ragioni di protezione fonica.

L'autonomia di Cantoni e Comuni in quest'ambito non va insomma limitata.

Lo scorso dicembre il Consiglio nazionale per 105 voti a 78 aveva approvato un'iniziativa parlamentare di Gregor Rutz (UDC/ZH) con cui s'intendeva consentire ai Cantoni e ai Comuni di limitare la velocità a 30 km/h solo per motivi di sicurezza. La CTT-S propone di respingere quest'atto parlamentare per 9 voti a 2.

Secondo la commissione, indica una nota odierna dei servizi del Parlamento, la richiesta dell'iniziativa parlamentare implica un'eccessiva ingerenza nell'autonomia dei Cantoni e dei Comuni. In particolare il testo limiterebbe il margine di manovra di cui dispongono città e comuni per proteggere la popolazione dal rumore e per garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

