Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2018 16.26 16 maggio 2018 - 16:26

Nove esemplari di tartaruga gigante delle Galapagos hanno visto la luce questa primavera allo Zoo di Zurigo, l'unico in Europa che riesce a far riprodurre questa specie di rettili. Il numero di "tartarughine giganti" nate nella città sulla Limmat sale così a 101.

Le baby-tartarughe pesano dai 120 ai 140 grammi. La madre, che si chiama Nigrita ed ha 82 anni, supera il quintale. Papà Jumbo, 61 anni, supera i 200 chili. I due genitori si trovano in un'età in cui possono continuare a procreare, indicano in una nota i responsabili dello Zoo.

Lo Zoo di Zurigo ospita attualmente tre esemplari adulti di tartarughe giganti delle Galapagos e 19 esemplari di età compresa fra pochi giorni e i dieci anni. Le altre tartarughe nate a Zurigo sono state date ad un quindicina di istituzioni europee.

