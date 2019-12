Quattro rinoceronti bianchi sono giunti ieri sera allo zoo di Zurigo: provenienti da Tel Aviv resteranno in quarantena per almeno un mese. Insieme a tre giraffe arrivate a novembre, entreranno nella "savana" che lo zoo inaugurerà in aprile.

Il viaggio in aereo da Israele delle femmine Tanda, Teshi e Talatini, e del maschio Rani è andato bene, ha comunicato oggi lo zoo di Zurigo, precisando che il più giovane degli animali arrivato ieri ha poco più di un anno, il più vecchio ha 26 anni.

L'apertura della "savana" dello zoo di Zurigo è prevista il 9 aprile: con i suoi 40'000 m2 di superficie è la più grande del parco zoologico e dovrà accogliere giraffe, rinoceronti, zebre, struzzi, suricati e iene.

Neuer Inhalt Horizontal Line