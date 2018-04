Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 20.57

"Penso che riusciremo a risolvere i problemi di Facebook, ma ci vorranno un po' di anni". Così Mark Zuckerberg in un'intervista a Vox dopo lo scandalo Cambridge Analytica.

Il fondatore del social network ha ammesso che i problemi che riguardano la società, ad esempio le fake news e le ingerenze nelle elezioni straniere, non saranno risolti da un giorno all'altro. "Mi piacerebbe poter risolvere la questione in tre o sei mesi, ma la realtà è che alcuni di questi problemi richiederanno un periodo di tempo più lungo". La società, ha aggiunto, ha iniziato a investire nelle questioni relative alla sicurezza almeno un anno fa.

"Per cui, se si tratta di un processo di tre anni, siamo già nel primo anno. E, si spera, entro la fine del 2018, avremo iniziato a voltare pagina su alcuni di questi problemi", ha detto, spiegando che ci sono 14mila impiegati che lavorano sulle operazioni di sicurezza per affrontare problemi come l'interferenza russa nelle elezioni americane.

