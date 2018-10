Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 15.33 24 ottobre 2018 - 15:33

Dopo lo scandalo Cambridge Analytica e alcune violazioni degli account "prendiamo molto sul serio questa responsabilità" di garantire la privacy degli utenti di Facebook. Lo ha assicurato Mark Zuckerberg in un videomessaggio alla conferenza Ue sulla privacy.

"Abbiamo imparato dalle questioni cui ci siamo trovati di fronte e stiamo costruendo un nuovo strumento" per questo, anche se "ciò non aumenterà i profitti, siamo convinti che sia la cosa giusta da fare", ha detto, perché "abbiamo bisogno che la gente si fidi di noi, altrimenti la gente non ci usa".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano