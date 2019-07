Successo pieno per la Züri Fäscht, la festa popolare più grande del paese, che si tiene ogni tre anni: 2,5 milioni di persone hanno partecipato a questa edizione, svoltasi fra venerdì e oggi, che ha beneficiato anche di una meteo assai favorevole.

In un comunicato gli organizzatori tracciano un bilancio molto positivo: nonostante la forte affluenza la manifestazione non registra incidenti di rilievo. Anche la polizia parla di una festa fondamentalmente pacifica, ma ricorda che nella notte fra sabato e domenica un 16enne è stato gravemente ferito a coltellate. Non sono inoltre mancati gli interventi per risse o danneggiamenti.

L'enorme affluenza ha rappresentato una sfida per il trasporto pubblico: le FFS e le azienda locale ZVV hanno organizzato 600 treni supplementari e 3000 collegamenti bus o tram in più del solito.

