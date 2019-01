Zur Rose, gruppo turgoviese attivo nella vendita di farmaci all'ingrosso e per corrispondenza, è fortemente cresciuto lo scorso anno, soprattutto grazie ad acquisizioni: il giro d'affari è salito del 22,8% a 1,2 miliardi di franchi (+2,8% in valute locali).

In Svizzera, il fatturato è aumentato del 5,4% a 527 milioni di franchi, in Germania - dove Zur Rose è presente in particolare con il marchio DocMorris - del 38,9% a 671 milioni. Le cifre sono più o meno in linea con le attese degli analisti interrogati dall'agenzia Awp.

Il gruppo è riuscito a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader sul mercato europeo nel settore delle farmacie per corrispondenza e punta ora ad espandersi in nuovi paesi, in primo luogo in Francia e Italia.

Le cifre dettagliate inerenti all'esercizio 2018 saranno pubblicate il 21 marzo. I vertici dell'azienda continuano ad attendersi - dopo la perdita dell'esercizio precedente - un utile EBITDA equilibrato al netto di costi straordinari e PromoFarma, la cui acquisizione è stata consolidata a settembre.

