Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2018 8.43 15 agosto 2018 - 08:43

Primo semestre in forte crescita per Zur Rose

Primo semestre in forte crescita per Zur Rose: il gruppo turgoviese attivo nella vendita di farmaci all'ingrosso e per corrispondenza ha visto il giro d'affari raggiungere 603 milioni di franchi, con una progressione del 29% rispetto allo stesso periodo del 2017.

In Germania, principale mercato, i ricavi hanno fatto un balzo del 38% a 291 milioni di euro (340 milioni di franchi), grazie in particolare ai medicinali senza prescrizione medica, mentre in Svizzera l'incremento dei proventi è stato di quasi il 10% a 262 milioni, informa la società con sede a Steckborn (TG) in un comunicato odierno.

Il risultato operativo Ebitda si è rivelato però negativo nella misura di quasi 9 milioni. Questo disavanzo, dovuto a un aumento dei costi di marketing, era previsto, assicurano i vertici. La perdita netta è rimasta stabile a 18 milioni. I dati pubblicati oggi sono sostanzialmente in linea con le attese degli analisti.

In futuro il più grande operatore europeo nel settore della vendita di farmaci per corrispondenza punta a crescere ulteriormente, anche attraverso acquisizioni. Verranno inoltre potenziate le capacità logistiche nella località olandese di Heerlen, centro nevralgico dell'azienda.

Per l'insieme dell'esercizio la dirigenza conferma gli obiettivi, che vertono su una crescita organica a due cifre del fatturato. Al netto degli effetti straordinari è inoltre atteso un Ebitda in equilibrio.

Zur Rose è stata fondata nel 1993 da 21 medici. Nel 2017 è sbarcata in borsa: la performance dall'inizio dell'anno è del -6%. Il gruppo dà oggi lavoro a oltre 1000 dipendenti.

