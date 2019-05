L'assicuratore Zurich ha abbandonato la strategia di scorporo degli impieghi, alla luce dei dubbi sull'efficacia e sull'impatto sociale di queste operazioni. Lo spiega il presidente della direzione Mario Greco, in un'intervista.

"Abbiamo bloccato l'outsourcing due anni or sono e riportato molti lavori amministrativi indietro verso le nostre sedi mondiali", afferma Greco in dichiarazioni pubblicate ieri dalla NZZ am Sonntag.

"Questo è avvenuto per due motivi", spiega. "Primo, ci sono molti dubbi sui reali benefici dell'esternalizzazione: i nostri dipendenti devono viaggiare di più, si ha meno il controllo e la fluttuazione di personale in queste società di outsourcing è elevata. Secondo, l'esternalizzazione non è socialmente sostenibile. Prima si passa dalla Svizzera all'Europa dell'Est, poi dall'Europa dell'Est all'Asia e così via, sempre più lontano. Questo destabilizza intere regioni e da noi distrugge posti di lavoro. È semplicemente una cattiva idea."

"Abbiamo ridotto i costi, rafforzato la redditività, ampliato l'attività: non abbiamo bisogno di esternalizzare per comprimere i costi", ha aggiunto Greco.

Neuer Inhalt Horizontal Line