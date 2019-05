Il volume dei premi di Zurich è in leggero calo nel primo trimestre

Zurich ha generato nel primo trimestre 2019 un volume di premi di 9,18 miliardi di dollari (9,36 miliardi di franchi) nel comparto danni e incidenti e di 1,18 miliardi di dollari (1,20) nel ramo vita, in leggero calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La diminuzione dei premi del quinto più grande assicuratore europeo risulta rispettivamente del 2% e del 6%

Nella divisione Farmers exchange i premi si sono attestati a 5,19 miliardi di dollari (5,30 miliardi di franchi), indica Zurich in una nota odierna.

La quota dei fondi propri dell'assicuratore zurighese è leggermente migliorata, salendo al 125% (+1 punto) e, secondo i vertici, la società è sulla buona strada per raggiungere, e persino superare, gli obiettivi fissati per l'esercizio in corso.

