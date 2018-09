Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 18.47 27 settembre 2018 - 18:47

Alla presenza del consigliere federale Ueli Maurer e della sindaca Corine Mauch si è aperta questa sera la quattordicesima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF). La prima proiezione è dedicata alla pellicola "Green Book", un lungometraggio di Peter Farrelly.

Alla prima europea vi saranno anche il regista americano e il principale attore, il danese-statunitense Viggo Mortensen ("Il Signore degli Anelli"). Il film racconta la storia di un buttafuori che fa da autista ad un musicista jazz afroamericano nell'America degli anni '60.

Numerose altre celebrità nazionali e internazionali sfileranno sul tappeto verde del festival fino al 7 ottobre. Domenica l'attore canadese 83enne Donald Sutherland ritirerà il Life Achievement Award e presenterà il suo nuovo film "Ella & John". Mercoledì 3 ottobre sarà la volta dell'attrice britannica Judi Dench: anche a lei sarà consegnato un riconoscimento (Golden Icon Award), prima che presenterà il suo film "Red Joan".

L'attore e musicista Johnny Depp è atteso il 5 ottobre per presentare in "prima mondiale" il suo ultimo film "Richard Says Goodbye", in compagnia del regista Wayne Roberts. Al ZFF di quest'anno verranno presentati i film più recenti di 48 Paesi. Tra le oltre 160 produzioni vi sono 42 opere prime, 12 prime mondiali, 16 film svizzeri e 2 retrospettive.

Neuer Inhalt Horizontal Line