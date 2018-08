Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 agosto 2018 14.51 09 agosto 2018 - 14:51

Zurich Insurance ha visto i propri risultati progredire nel primo semestre superando parzialmente le attese del mercato. La direzione si è dichiarata oggi fiduciosa di poter raggiungere gli obiettivi che il gruppo assicurativo si è posto per la fine del 2019.

L'utile netto ha fatto un balzo del 19% a 1,8 miliardi di dollari, ha reso noto l'azienda tramite un comunicato. La redditività è stata influenzata positivamente dalla liberazione di riserve non più necessarie, ma anche a livello operativo sono stati fatti passi avanti: il risultato d'esercizio è salito del 12% a 2,4 miliardi.

Nei due settori fulcro dell'attività, ovvero l'assicurazione danni e quella vita, Zurich ha incassato premi in aumento rispettivamente del 3% a 19 miliardi e del 18% a 17 miliardi. La combined ratio (rapporto fra i costi e i premi incassati) è migliorata di due punti percentuali al 97,5%,

Il gruppo è ben posizionato per raggiungere i suoi obiettivi, che vertono fra l'altro su risparmi per 1,5 miliardi di franchi: finora sono state realizzate economie per 900 milioni. Zurich punta a conseguire un utile operativo pari al 12% del suo capitale: nel primo semestre 2018 è stato raggiunto il 12,3%. Agli azionisti sarà versato almeno il 75% dell'utile: il dividendo di 18 franchi per azione elargito per l'ultimo esercizio sarà il limite inferiore.

Neuer Inhalt Horizontal Line