Zurich Insurance ha già speso 280 milioni per prestazioni contro danni legati al Covid-19

Zurich Insurance ha già sborsato 280 milioni di dollari per prestazioni contro i danni legati alla pandemia di Covid-19 nei tre primi mesi dell'anno. L'assicuratore prevede una fattura dell'ordine di 750 milioni per l'insieme dell'esercizio in corso.

La divisione Danni alla proprietà ha generato un volume di premi lordi di 9,68 miliardi di dollari, in rialzo del 5% su base annua. Il comparto Vita ha invece subito una contrazione del 19% a 958 milioni e nel ramo Farmers Exchanges si è assistito a una flessione dell'1% dei premi a 5,14 miliardi, indica oggi in una nota Zurich.

Il gruppo zurighese assicura di disporre sempre di una robusta riserva di liquidità, nonostante i relativi indicatori siano in calo. Il ratio Z-ECM, compilato secondo propri criteri, è sceso di 28 punti percentuali al 101% e il ratio di solvibilità sulla base del Swiss solvency test di 23 punti al 198%.

