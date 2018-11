Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il consiglio comunale di Zurigo ha approvato ieri sera una mozione che chiede che tutti gli abitanti, compresi i sans-papier, possano ottenere un documento d'identificazione. Il municipio, finora contrario all'idea, ha ora due anni di tempo per elaborare una proposta.

La mozione, presentata dai deputati del PS, dei Verdi e della Lista alternativa, è stata adottata dal parlamento con 64 voti a favore, 41 contrari e 12 astenuti. I deputati di UDC, PLR e del partito evangelico si sono invano opposti.

L'idea della cosiddetta "Züri City Card" è stata lanciata un anno fa da alcune organizzazioni che si sono ispirate ad un'esperienza lanciata a New York, dove una tessera d'identità garantisce l'accesso alle prestazioni dell'amministrazione cittadina.

In una presa di posizione pubblicata in settembre, il municipio a maggioranza rosso-verde si era detto scettico e aveva messo in dubbio l'efficacia di una simile misura. "La speranza di ottenere una forma di protezione (...) potrebbe indurre false speranze nei sans papier".

Nella città sulla Limmat vivono secondo uno studio 14'000 persone prive di documenti.

