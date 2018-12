Zurigo: aerei in ritardo dopo condanna controllore

Il traffico aereo ha subito perturbazioni nella giornata odierna a Zurigo. La ragione è la condanna inflitta ieri a un ex dipendente di Skyguide per un pericoloso avvicinamento fra due Airbus nel 2011 allo scalo della città sulla Limmat.

Numerosi controllori si sentono meno protetti dopo la sentenza, ha detto un portavoce di Skyguide, citato dall'agenzia di stampa tedesca dpa. Un velivolo su due è partito oggi con minimo un quarto d'ora di ritardo da Kloten.

Gli impiegati hanno espresso il bisogno di parlare e per questo la società che assicura la supervisione dei cieli elvetici ha preso la decisione di limitare il traffico. La cadenza dei voli è stata ridotta del 10%. Skyguide spera che la pressione sugli uomini radar scenderà grazie a un sostegno psicologico e che si potrà riprendere presto il normale ritmo lavorativo.

La condanna è stata pronunciata ieri dal Tribunale cantonale di Zurigo. Il 36enne, che lavora ancora per Skyguide ma con un'altra funzione, è stato riconosciuto colpevole di perturbamento colposo della circolazione. Si è visto comminare una pena pecuniaria con la condizionale di 90 aliquote giornaliere da 210 franchi.

In primo grado l'uomo era invece stato assolto. Questi diede il permesso di decollare quasi simultaneamente a due aerei - con a bordo in totale più di 260 persone - in partenza su due piste che si incrociano. Fortunatamente i piloti di uno dei due Airbus si accorsero all'ultimo momento del pericolo ed evitarono la tragedia.

Il dossier può ancora essere impugnato davanti al Tribunale federale. Skyguide si è scagliata contro la sentenza che, a suo dire, metterebbe a rischio la cultura della sicurezza.

