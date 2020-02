Un pensionato è morto ieri sera nell'incendio di un appartamento a Zurigo. Verosimilmente si tratta del locatario dell'abitazione. Le cause del rogo non sono ancora note, indica la polizia comunale in un comunicato diffuso oggi.

Gli altri residenti della casa plurifamiliare hanno potuto rientrare nei loro appartamenti una volta domate le fiamme. I danni ammontano a svariate decine di migliaia di franchi.

