Questo contenuto è stato pubblicato il 29 ottobre 2018 11.29 29 ottobre 2018 - 11:29

È stato arrestato il "ladro delle cantine", che nella primavera scorsa ha commesso non meno di 83 furti in diversi quartieri di Zurigo.

Si tratta di uno straniero entrato in Svizzera con un visto turistico, indica oggi la polizia zurighese, precisando che l'arresto risale allo scorso 18 giugno.

In totale il ladro ha rubato merci per 10 mila franchi e causato danni per 12 mila franchi. L'uomo, che si trova in carcere preventivo, nega ogni addebito.

