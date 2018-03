Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 21.36 04 marzo 2018 - 21:36

La sinistra disporrà della maggioranza assoluta nel Consiglio comunale di Zurigo: PS, Verdi e Lista alternativa (AL) assieme occuperanno 69 seggi su 125, sette in più che nella passata legislatura.

Il PPD non sarà più rappresentato nel legislativo cittadino. L'UDC è la perdente della consultazione: meno sei poltrone, a quota 17.

Nelle odierne elezioni per la legislatura 2018-2022 i democristiani non hanno raggiunto la soglia del 5% in nessuno dei nove circoli elettorali. Nella legislatura conclusa il PPD occupava sei delle 125 poltrone del legislativo. Nelle elezioni del 1994 e del 2006 aveva ottenuto addirittura dieci seggi.

Grazie alla congiunzione con il Partito borghese democratico (PBD), il Partito evangelico (PEV), finora assente dal parlamento comunale, supera invece lo sbarramento del 5% e occuperà quattro seggi. La partecipazione ha raggiunto il 43,9%.

In seguito al consistente calo odierno, l'UDC è diventato il terzo gruppo, cedendo il secondo posto al PLR (21 seggi, immutato). Il gruppo più consistente è quello del PS, con 43 seggi (+4).

Questa la composizione del futuro legislativo: 43 PS (+4), 21 PLR (immutato), 17 UDC (-6), 16 Verdi (+2), 14 Verdi liberali (+1), 10 AL (+1) e 4 PEV (+4).

