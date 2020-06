Molte le persone scese in piazza oggi a Zurigo.

Diverse centinaia di persone - forse addirittura 2000 - stanno dimostrando a Zurigo contro il razzismo e per protestare contro l'intervento della polizia americana costato la vita a un nero una settimana fa a Minneapolis.

La manifestazione in atto lungo la Langstrasse è pacifica e le forze dell'ordine non intervengono, ha constato una cronista dell'agenzia Keystone-ATS presente sul posto, che ha valutato il numero dei partecipanti a 1000-2000.

Le regole di distanziamento fisico non vengono rispettate, né tanto meno la limitazione a 30 persone per gli assembramenti, in vigore da sabato. Da parte sua la polizia comunale ha confermato di essere sul luogo e parla di diverse centinaia di dimostranti.

I manifestanti brandiscono cartelli con scritte quali "Black Lives Matter" (le vite dei neri contano) o "Silence is Violence" (il silenzio è violenza). Il corteo si inserisce nella protesta - che interessa gli Stati Uniti, ma anche altre città mondiali - per la morte di George Floyd, un 46enne afroamericano deceduto il 25 maggio in seguito a un arresto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet