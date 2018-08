Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 agosto 2018 12.55 19 agosto 2018 - 12:55

Una donna di 75 anni è morta ieri pomeriggio in seguito a un incendio divampato nella casa per anziani di Zurigo in cui abitava. La pensionata ha riportato gravi ustioni ed è deceduta in ospedale.

Testimoni oculari hanno riferito alla polizia comunale che i vestiti della donna hanno preso fuoco, cosa che ha fatto scattare l'allarme. Il personale ha rinvenuto l'anziana nel bagno del suo appartamento e ha rapidamente spento le fiamme, indica un comunicato diffuso oggi dalla polizia. Un'ambulanza ha quindi condotto la 75enne in ospedale dove è morta nella notte. Le cause dell'incendio non sono ancora note.

