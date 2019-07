Un centinaio di persone si sono riunite verso mezzogiorno davanti al Consolato generale d'Italia a Zurigo per chiedere la liberazione della comandante della Sea Watch3.

Manifestazione di solidarietà per Carola Rackete anche in Svizzera: un centinaio di persone si sono riunite verso mezzogiorno davanti al Consolato generale d'Italia a Zurigo per chiedere la liberazione della comandante della Sea Watch3.

"Salvare vite non è reato! Carola libera subito". "Aprite i porti", si poteva leggere sugli striscioni innalzati dai manifestanti. La manifestazione, lanciata sui social, si è svolta nella calma.

