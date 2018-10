Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Una persona è rimasta gravemente ferita la notte scorsa in un incendio divampato in una palazzina a Zurigo (foto d'archivio)

Una persona è rimasta gravemente ferita la notte scorsa in un incendio divampato in una palazzina a Zurigo. Una dozzina di abitanti sono stati sfollati con delle scale e i pompieri hanno rapidamente spento le fiamme. Le cause del sinistro sono ancora ignote.

L'incendio è scoppiato nelle prime ore di oggi in un appartamento al piano terra di un edificio di cinque piani alla Frohburgstrasse, nella zona dell'università, ha detto all'agenzia di stampa Keystone-ATS un portavoce dei servizi di emergenza della città di Zurigo, confermando le informazioni di Radio Energy Zurich.

Il ferito grave è stato portato in ospedale. Gli altri inquilini sono stati assistiti sul posto dai servizi di emergenza.

