Il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha lasciato il plateau della televisione svizzerotedesca SRF poco prima dell'inizio della registrazione di un'intervista, poiché a suo avviso l'accordo tra le parti concordato prima dell'intervista non è stato rispettato.

Stando al moderatore Reto Lipp, il ministro delle finanze è dapprima apparso nello studio di Zurigo, ma poi l'ha lasciato bruscamente in seguito alla domanda: "Si cambia perché nulla cambi?", a proposito della votazione federale del 19 maggio sulla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS.

Stando al portavoce del Dipartimento federale delle finanze (DFF), Roland Meier, l'accordo tra le parti concordato prima dell'intervista non è stato rispettato. Per questo Ueli Maurer se n'è andato.

Meier ha confermato informazioni pubblicate sui siti online di diversi media elvetici, che citavano un tweet del redattore economico della SRF Reto Lipp. Non è dato di sapere a proposito di quale argomento sono stati rotti i patti.

Non è la prima volta che Maurer nega un'intervista alla televisione di servizio pubblico SRF. Nel dicembre 2015, dopo le elezioni federali, il consigliere federale disse al reporter Gion Duri Vincenz, che voleva porgli un paio di domande, "No, non ho nessuna voglia ("Nein, kä Luscht") e se ne andò.

