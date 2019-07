Un'immagine mostra come sarà il nuovo stadio di calcio dell'Hardturm che si chiamerà "Credit Suisse Arena".

Il futuro nuovo stadio di calcio dell'Hardturm ha già il suo nome: l'impianto sportivo zurighese, in cui giocheranno l'FC Zurigo e il Grasshopper Club, si chiamerà "Credit Suisse Arena".

Il numero due bancario elvetico ha firmato un contratto della durata di dieci anni, ma i dettagli finanziari non sono stati resi noti.

L'accordo è stato trovato con il gestore dell'infrastruttura, la società Stadion Zürich Betriebs, indica in una nota odierna Credit Suisse. Il partenariato sarà valido al momento della messa in servizio, prevista per il 2022. Oltre al nome, il gruppo bancario elvetico sarà anche presente visivamente tramite richiami pubblicitari.

Lo stadio accoglierà le partite delle due squadre zurighesi, le quali risultano azioniste per una quota del 49%. Mentre il rimanente è in mano alla società fiduciaria MFT Meier Finanz-Treuhand. Entrambi i club potranno beneficiare di entrate supplementari, sottolinea Credit Suisse.

