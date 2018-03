Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un centinaio di persone hanno partecipato in serata a Zurigo a una manifestazione non autorizzata - ma pacifica - contro la visita dell'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon. Lo ha constatato una fotografa dell'agenzia Keystone sul posto.

La protesta è stata organizzata dal Movimento per il socialismo (MPS) per lanciare un segnale contro il razzismo, il sessismo e lo sfruttamento.

Bannon è arrivato nella città sulla Limmat su invito del settimanale svizzerotedesco "Weltwoche" per parlare davanti a un migliaio di persone del tema "La rivolta populista e i suoi risvolti globali per la Svizzera, l'Europa e gli Stati Uniti".

Stando al periodico, per Bannon si è trattato del primo intervento all'estero dal suo addio alla Casa Bianca e del primo in assoluto in Europa. Trump lo aveva silurato lo scorso agosto. Dall'agosto 2016 era stato uno dei massimi responsabili della campagna elettorale del tycoon.

