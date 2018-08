Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 12.00 01 agosto 2018 - 12:00

Un 23enne è morto oggi in ospedale dopo problemi sopraggiunti durante un bagno notturno nel lago a Zurigo. Secondo quanto si legge in un comunicato, la polizia cittadina è stata avvertita attorno all'1:45 di una persona in difficoltà.

I soccorsi, sopraggiunti sul posto, hanno recuperato il giovane fra tre e quattro metri di profondità e hanno immediatamente cominciato con la rianimazione. Il 23enne è poi stato portato in ospedale, dove è morto. Indagini sono in corso per chiarire l'episodio.

