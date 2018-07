Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La polizia cittadina di Zurigo si preoccupa per gli effetti della canicola sui cani: quando l'asfalto si riscalda i cani di taglia grande devono indossare delle apposite scarpe, mentre quelli più piccoli vanno portati in braccio.

Esiste una semplice regola: se non si riesce ad appoggiare il dorso della mano sull'asfalto per più di cinque secondi, allora quel marciapiede è decisamente troppo caldo per le zampe di Fido.

Quando la temperatura dell'aria sale a 30 gradi, quella dell'asfalto raggiunge i 50-55 gradi, scrive la polizia di Zurigo in un post su Facebook, di cui ha riferito oggi il portale di informazione nau.ch.

In questi giorni di canicola, gli specialisti del centro di competenza per i cani poliziotto pattugliano le strade della città e informano i proprietari di cani sui rischi legati alle alte temperature.

Gli amici a quattro zampe regolano la temperatura del corpo attraverso la respirazione: di qui il tipico ansimare e la perdita di liquidi quando il clima è molto caldo. Per questo è molto importante metter loro a disposizione acqua a sufficienza.

