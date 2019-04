La città alsaziana di Strasburgo è l'ospite d'onore della tradizionale festa primaverile della Sechseläuten che si è aperta oggi alle 18.00 a Zurigo. È la prima volta che l'invitato d'onore della manifestazione non è un cantone, una regione o una città svizzera.

Domenica pomeriggio circa 3'800 ragazzini e ragazzine, fra cui 130 in provenienza da Strasburgo, sfileranno in costume per le vie della città sulla Limmat.

Lunedì è in programma il corteo delle corporazioni, seguito nel tardo pomeriggio dalla tradizionale accensione del "Böögg", simbolo dell'inverno. Secondo la tradizione, più in fretta il pupazzo perderà la testa, più l'estate sarà bella.

Neuer Inhalt Horizontal Line