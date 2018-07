Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 14.23 31 luglio 2018 - 14:23

Quest'anno alle bancarelle della Street Parade di Zurigo si potrà pagare soltanto in franchi. Negli ultimi anni sono circolate troppe banconote false in euro, hanno annunciato oggi gli organizzatori del mega-evento di musica techno.

Soltanto nell'ultima edizione è andata persa una somma in euro a cinque cifre a causa delle banconote false utilizzate per acquistare bibite, indica in una nota l'associazione della Street Parade.

Per evitare che gli ospiti provenienti dall'estero rimangano all'asciutto gli organizzatori allestiranno lungo tutto il percorso dei banchi dove si potrà cambiare gli euro, come pure i dollari o le lire sterline.

La prossima edizione della Street Parade si tiene l'11 agosto. Il motto scelto quest'anno per la manifestazione è "Culture of Tolerance".

