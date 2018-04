Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 11.33 10 aprile 2018 - 11:33

Tre agenti della polizia cittadina di Zurigo devono rispondere davanti al Tribunale distrettuale di messa in pericolo della vita altrui. L'accusa si riferisce al controllo di un uomo di colore con problemi cardiaci che si era rifiutato di mostrare un documento.

In apertura del processo c'è stata davanti alla sede del tribunale una manifestazione dell'Alleanza contro il racial profiling (Allianz gegen Racial Profiling). Il dibattimento, che si dovrebbe concludere oggi o domani, è in realtà la prosecuzione di un processo sospeso nel novembre del 2016.

I fatti giudicati risalgono all'ottobre 2009. I tre agenti decisero di controllare un uomo di colore 36enne di origini kenyane che si trovava su un tram verso l'una di notte. Il controllato si mise a protestare, rifiutandosi di consegnare un documento, perché era l'unica persona di colore nel tram e si sentiva discriminato. In base all'atto d'accusa, i tre agenti fecero scendere il 36enne dal tram, lo colpirono con diverse manganellate al torace e gli spruzzarono spray al pepe in faccia da breve distanza. L'uomo fu anche ammanettato e bloccato a terra e uno dei poliziotti avrebbe esclamato: "Torna in Africa, africano di m....!"

