Esta vez, Trump, May y Macron no se trasladarán al aeropuerto principal de Zúrich para dirigirse luego por tierra a Davos. No obstante, para los encargados de la seguridad, estas cancelaciones no son de ninguna manera un respiro. He aquí una mirada entre bastidores a la sala de seguridad en el aeropuerto de Zúrich y a los controles de los autos que acceden a la pista para recoger a algunas de las delegaciones de inscritos al Foro Económico Mundial.

Como dijo el jefe de la policía cantonal de Zúrich, Thomas Würgler, en una conferencia de prensa el lunes, "el WEF puede estar en Davos, pero comienza en Zúrich".

El operador del aeropuerto ‘Flughafen Zurich AG’, espera alrededor de 130 movimientos adicionales de aviones por día, en comparación con un día sin WEF.

Se esperan alrededor de 110 invitados protegidos por el derecho interncional unos cuatro miembros de la realeza y 19 presidentes, además de los numerosos representantes de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales.

La seguridad durante el Foro Económico Mundial es una tarea importante para el cuerpo de policía suizo, también fuera del cantón de los Grisones. También en este caso, como en años anteriores, la policía cantonal de Zúrich desempeña un papel clave.

Al igual que la mayoría de los cuerpos de policía cantonales, la policía cantonal de Zúrich y los grandes cuerpos de policía urbana proporcionan numerosas fuerzas para apoyar a la policía cantonal de los Grisones en Davos como parte de la misión policial interactiva.

Además, la policía del cantón de Zúrich se ocupa principalmente de la entrada y el traslado de los huéspedes del WEF que viajan del aeropuerto de Zúrich al Foro Económico Mundial. En el acompañamiento de los vehículos que los transportan a Davos, la policía cantonal también cuenta con el apoyo de la policía municipal de Zúrich.

Una vez que aterrizan en Zúrich, los invitados del WEF hacen el viaje de aproximadamente 160 km a Davos, ya sea en auto o en helicóptero, dependiendo de la disponibilidad y de las condiciones climáticas.

El año pasado, los empleados de la Policía Cantonal de Zúrich trabajaron unas 20 000 horas para garantizar la seguridad relacionada con el WEF. En los dos días punta, 400 agentes de la policía cantonal fueron desplegados exclusiva o principalmente para el WEF. Esta cifra se vio muy influenciada por la llegada, escolta y salida del presidente estadounidense. Según la planificación actual, por lo tanto, es poco probable que los días punta de este año alcancen niveles similares.

El WEF inicia este martes 22 de enero.





Neuer Inhalt Horizontal Line