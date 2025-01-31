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“آبل” تحقق إيرادات وأرباحا قياسية في الربع الرابع من 2024

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حققت شركة “آبل” إيرادات وأرباحا قياسية خلال موسم الأعياد، مع أنّ مبيعات أجهزة “آي فون” كانت مخيبة للآمال، مسجلة نتائج طمأنت المحللين الذين يدعون المجموعة الأميركية إلى تسريع نشر نظامها الخاص بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وحققت “آبل” التي تتخذ من كوبرتينو في سيليكون فالي مقرا لها، إيرادات بـ124,3 مليار دولار من ضمنها 36,3 مليار دولار من الأرباح الصافية، بحسب بيان عن النتائج نشرته الخميس.

لكن في الصين التي تُعد سوقا رئيسية، انخفضت مبيعات “آبل” بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 18,5 مليار دولار.

ووفّرت “آبل” تخفيضات على أحدث أجهزة  “آي فون” في الصين خلال وقت سابق من هذا العام، في ظل منافسة متزايدة من “هواوي” وشركات محلية أخرى.

وبلغت الإيرادات العالمية المتأتية من مبيعات أجهزة “آي فون” 69,1 مليار دولار، أي أقل بقليل من نتائج العام الفائت وأقل من توقعات السوق.

وقد أتى الربع السنوي الذي يشهد أعياد نهاية السنة مباشرة بعد طرح “آي فون 16″، وهي أول مجموعة يُدمج فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالشركة.

وحققت أنشطة الخدمات التي تشمل متجر التطبيقات “آب ستور” ومنصات بث الموسيقى والفيديو وخدمة الدفع “آبل باي” Apple Pay بالإضافة إلى تخزين البيانات من بعد (آي كلاود) عائدات بـ26,3 مليار خلال هذا الربع من السنة (+14% على أساس سنوي).

جوج/رك/دص

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