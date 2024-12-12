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“آبل” تطلق تحديثات على نظامها “آبل إنتلدجنس” القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي

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أطلقت شركة “آبل” الأربعاء تحديثات لنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها “آبل إنتلدجنس” الذي يدمج وظائف من “تشات جي بي تي” في تطبيقاتها، بما في ذلك المساعد الصوتي “سيري” في هواتف “آي فون”.

وستُتاح لمستخدمي هواتف “آبل” الذكية وأجهزتها اللوحية الحديثة، أدوات جديدة لإنشاء رموز تعبيرية مشابهة لصورهم أو تحسين طريقة كتابتهم للرسائل مثلا.

أما مَن يملكون هواتف “آي فون 16″، فسيتمكنون من توجيه كاميرا أجهزتهم نحو الأماكن المحيطة بهم وطرح أسئلة على الهاتف مرتبطة بها.

وكانت “آبل” كشفت عن “آبل إنتلدجنس” في حزيران/يونيو، وبدأت راهنا نشره بعد عامين من إطلاق شركة “اوبن ايه آي” برنامجها القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي “تشات جي بي تي”.

وفي تغيير ملحوظ لـ”آبل” الملتزمة جدا خصوصية البيانات، تعاونت الشركة الأميركية مع “اوبن ايه آي” لدمج “تشات جي بي تي” في وظائف معينة وفي مساعدها “سيري”.

وبات بإمكان مستخدمي الأجهزة الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي من دون مغادرة نظام “آبل”.

وترغب المجموعة الأميركية في تدارك تأخرها عن جيرانها في سيليكون فالي بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعن شركات أخرى مصنّعة للهواتف الذكية مثل “سامسونغ” و”غوغل” اللتين سبق لهما أن دمجا وظائف ذكاء اصطناعي مماثلة في هواتفهما المحمولة التي تعمل بنظام “أندرويد”.

وتطرح “آبل” في مرحلة أولى تحديثاتها في ست دول ناطقة باللغة الإنكليزية، بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة.

وتعتزم الشركة إضافة التحديثات بـ11 لغة أخرى على مدار العام المقبل.

ارب-جوج/رك/الح

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