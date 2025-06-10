“آبل” تُواصِل انتهاج خطوات حذرة في مجال الذكاء الاصطناعي رغم تأخرها عن منافسيها

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أبقت مجموعة “آبل” على الوتيرة الشديدة الحذر لخطواتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي رغم كونها أصلا متأخرة عن الشركات المنافسة لها، ما أثار استغراب المحللين والمستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك الاثنين خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في كوبرتينو “نحتاج إلى مزيد من الوقت لإتمام عملنا في ما يتعلق بميزات (أداة المساعدة الصوتية) +سيري+ الأكثر شخصنة، لكي تلبي متطلبات الجودة لدينا”.

ويشكّل مشروع تحوّل “سيري” الذي أُعلِنَ خلال المؤتمر السابق في حزيران/يونيو 2024، أبرز جوانب استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان يُفترَض بالنظام الجديد “آبل إنتلجنس” الذي يضم سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي أن يُحوّل “سيري” إلى أداة ذكاء اصطناعي فعلية قادرة على تأدية مهمات بمجرّد طلب شفهي، مع مراعاة المعلومات المتوافرة في رسائل البريد الإلكتروني والصور وغيرها.

لكن “آبل” اضطرت إلى تعليق أو تأجيل بعض العناصر ومن بينها تطوير المساعد الصوتي.

وفيما تُصدر “أوبن إيه آي” (مبتكرة “تشات جي بي تي”) و”غوغل” و”ميتا” إعلانات متتالية لأحدث التحسينات في أدواتها المساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتعزز قدراتها واستقلالية باستمرار، ركّزت “آبل” الاثنين على الكشف عن أنظمة تشغيل وتصميمات جديدة للواجهات.

– “تثبيط الحماسة” –

ورأى المحلل في “إيماركتر” غادجو سيفيلا أن “التأخيرات الإضافية الحاصلة اليوم تعكس ربما حال إنهاك في الإمكانات الابتكارية (للشركة) أو عدم قدرة على تحديد اتجاه واضح في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف أن “موقف +آبل+ المتردد” “يهدد بتثبيط حماسة المستثمرين، خصوصا أن شركات منافسة على غرار +سامسونغ+ و+غوغل+ تعد بدمج كبير للذكاء الاصطناعي في الموديلات المقبلة” من أجهزتها.

وتَراجَعَ سعر سهم الشركة بنسبة 1,21 في المئة في بورصة نيويورك الاثنين بالتزامن مع بدء المؤتمر.

ولربما كان جديد “آبل” الأبرز بالنسبة إلى المستخدمين إضافة أدوات الترجمة الفورية إلى الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والمرئية، وهي ميزة متاحة اصلا على الهواتف الذكية المنافسة.

ولاحظت مديرة الأبحاث في “آي دي سي” نبيلة بوبال أن “الترجمة الفورية تُمثل تقدما كبيرا في +آبل إنتلجنس+ ينبغي عدم الإقلال من شأنه، مع أن +سيري+ لم يخضع لتحديث شامل يُرضي النقاد”. وأضافت “إنها واحدة من أكثر ميزات الذكاء الاصطناعي شعبية”.

وأشارت إلى أن التأخيرات في مجال الذكاء الاصطناعي لم تُؤثر إلى الآن على مبيعات الشركة.

واستنتجت أن “+آبل+ تُدرك أن الذكاء الاصطناعي ليس سباقا قصيرا، بل هو ماراثون، وإعلانات اليوم تُظهر أن +آبل+ تُراهن على المدى الطويل وهي لا تزال في السباق”.

– “تنازل” للمطورين –

وأعرب الخبراء عن ارتياحهم للإعلان الأبرز بالنسبة إلى المطورين، وهو أنهم سيتمكنون من الوصول مباشرةً إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التي يوفرها “آبل إنتلجنس” لتصميم تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي تعمل حتى في وضعية عدم الاتصال بالإنترنت.

ووصف غادجو سيفيلا هذه الخدمة بأنها “تنازل مناسب”، “مع مراعاة متطلبات الخصوصية والأمان”، وهي تتيح لشركة “آبل” أن “تُراجِع استراتيجيتها الأوسع” بينما “يصمم الناشرون تجارب ذكاء اصطناعي مدمجة في نظام +آبل+”.

وتشهد العلاقات بين “آبل” والمطورين بعض المشاكل منذ سنوات. وينتقد المطورون الشركة بسبب النظام الشديد الانغلاق الذي تفرضه والعمولات التي تتقاضاها منهم.

ودفعت دعوى من استديو “إبيك غيمز” الذي ابتكر لعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت” القضاء الأميركي في أيار/مايو الفائت إلى إجبار “آبل” على السماح لناشري التطبيقات في الولايات المتحدة باستخدام منصة دفع غير متجر التطبيقات “آب ستور” التابع للمجموعة، وهو إجراء كان أصلا إلزاميا في الاتحاد الأوروبي.

ومن دواعي قلق “آبل” أيضا انضمام مصمم “آي فون” الشهير جوني آيف أخيرا إلى شركة “أوبن ايه آي” حيث يعمل مع فريقه على “تصميم سلسلة من الأجهزة المتصلة” الملائمة لعصر الذكاء الاصطناعي.

إلا أن المحلل في “ويدبوش” دان آيفز أكد أنه لا يزال “واثقا” من قدرة “آبل” على تجاوز منعطف الذكاء الاصطناعي بنجاح.

ورأى في تعليق تحليلي أن “+آبل+ تلعب ورقة الحذر، في سياق لا يزال متأثرا بعثرات العام المنصرم”. واضاف “الاستراتيجية واضحة، لكن الوقت ضاغط”.

ولم يستبعد أن “يضطر تيم كوك وفريقه في نهاية المطاف لإجراء عمليات استحواذ كبيرة لتسريع خطتهم”.

جوج/ب ح/الح