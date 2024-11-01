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“آبل” حققت نتائج مالية فاقت التوقعات بفضل انتعاش مبيعات “آي فون”

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نشرت شركة “آبل” الخميس نتائج ربعية أتت أفضل بقليل مما كان متوقعا، ويرجع ذلك تحديدا إلى انتعاش مبيعات هواتف “آي فون”.

وبلغ صافي ربح “آبل” للربع الممتد بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 14,7 مليار دولار.

وانخفضت أرباحها بشكل كبير (-36%) على أساس سنوي بسبب تأثير الإدانة في أوروبا بشأن المساعدات الحكومية غير القانونية، بحسب بيان للشركة تمحور على نتائجها.

ووصل سعر سهم “آبل” إلى 1,64 دولارا، وهو رقم أفضل مما كان يتوقعه المحللون (1,60 دولارا)، بحسب إجماع توصلت إليه “فاكت سيت”.

واعتمدت الشركة على منتجها الرئيسي “آي فون” الذي زادت مبيعاته بنسبة 5,5% على أساس سنوي.

وكانت  “آبل” شهدت ربعي سنة متتاليين انخفضت خلالهما إيراداتها المتأتية من هواتفها الذكية الشهيرة.

ومن بين الجوانب التي عززت إيرادات الشركة، خدماتها التي تتضمّن متجر التطبيقات “آب ستور”، ومنصتي البث التدفقي للموسيقى “آي ميوزيك” و”آبل تي في بلس”، وخدمة الدفع “آبل باي”، بالإضافة إلى تخزين البيانات مِن بُعد “آي كلاود”.

وحققت الخدمات نموا بـ12%، وهي نسبة أعلى بكثير مما سُجّل في مختلف الأقسام الأخرى في الشركة، وتمثل راهنا أكثر من ربع إيرادات “آبل” (26%).

وفي المجموع، بلغ إجمالي إيرادات الربع الرابع 94,9 مليار دولار، بزيادة 6% على أساس سنوي.

تو/رك/ب ح 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية