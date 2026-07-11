“أبل” ترفع دعوى ضد “أوبن إيه آي” بتهمة استخدام معلومات سرية

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رفعت شركة “أبل” دعوى قضائية الجمعة ضد شركة “أوبن ايه آي”، متهمة عددا من موظفيها السابقين بتسريب معلومات سرية إلى مبتكرة برنامج “تشات جي بي تي” بعدما تم توظيفهم لديها.

تشكل هذه الدعوى تصعيدا خطيرا في التوترات بين الشركتين اللتين دخلتا في شراكة عام 2024 لدمج “تشات جي بي تي” في منتجات “أبل”.

وتدهورت العلاقة بينهما بشكل كبير مُذاك.

وأشارت الدعوى التي رُفعت أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه في كاليفورنيا، إلى أن “أوبن ايه آي” اتبعت “استراتيجية للحصول على معلومات سرية” من “أبل”.

وأكد ناطق باسم “أوبن ايه آي” في بيان أن الشركة “ليست مهتمة بالمعلومات السرية للشركات الأخرى”، مشيرا إلى أنها لا تزال تحقق في هذه الاتهامات.

وإلى جانب “أوبن ايه آي”، يُلاحق في الدعوى اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في “أبل” هما تانغ تان، المؤسس المشارك لشركة “آي او بروداكست” الناشئة، وجوني آيف، المسؤول السابق عن تصميم المنتجات لدى “أبل”.

استحوذت “أوبن ايه آي” على “أي او بروداكست” في أيار/مايو 2025 مقابل 6,5 مليارات دولار، في خطوة ترمي إلى تنويع أعمال الشركة التي تُخطط لإطلاق مجموعة من الأجهزة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وبحسب “أبل”، نقل تانغ تان معه وثائق داخلية عند مغادرته الشركة عام 2024.

وذكرت الدعوى أنّ تان الذي يتولى حاليا رئاسة قسم المنتجات المادية في “أوبن ايه آي” يسعى إلى الحصول على بيانات إضافية من موظفي “أبل” الذين يتقدمون لشغل وظائف في “أوبن ايه آي”.

– “الاستفادة من هذه المعلومات” –

يُتهم موظف سابق آخر في شركة “أبل” هو تشانغ ليو، بالاحتفاظ بأجهزة خاصة بالشركة بعد مغادرته اياها عام 2026، والاستمرار في الوصول إلى الشبكة المعلوماتية الداخلية.

وقالت “أبل”: “بما أن أكثر من 400 موظف سابق في أبل يعملون الآن في أوبن أيه آي”، فليس من المستغرب أن يكون لدى بعضهم معرفة بمعلومات سرية ومحمية”.

وأكدت مبتكرة هواتف “آي فون” أن “+أوبن ايه آي+ قررت الاستفادة من هذه المعلومات”.

وأوضحت “أبل” أنّها لا تملك سوى صورة محدودة عن الأنشطة الجارية داخل “أوبن إيه آي”.

واعتبرت أنّ هذه الأفعال تندرج ضمن تطوير “أوبن ايه آي” لأجهزتها المادية، وهو مجال لا تمتلك فيه “أوبن ايه آي” أي خبرة سابقة.

وطلبت “أبل” من المحكمة منع “أوبن ايه آي” من استخدام المعلومات السرية لموظفيها الحاليين والسابقين، كما طلبت تعويضات من دون تحديد مبالغ معينة.

وقالت “أبل” لوكالة فرانس برس “سندافع دائما عن جهود فرقنا وابتكاراتها، ونتخذ الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك”.

ون شأن هذه الدعوى تعقيد الأمور بالنسبة إلى “أوبن ايه آي” التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتعتبر الشركة التي تُقدر قيمتها بنحو 852 مليار دولار، أن التوسع في قطاع الالكترونيات الاستهلاكية هو محرّك رئيسي للنمو.

تو-ارب-ميل/رك/ب ح