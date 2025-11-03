The Swiss voice in the world since 1935
“أبوظبي الأول” أول بنك في المنطقة ينضم إلى المجلس الاستشاري الدولي للصين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن بنك أبوظبي الأول عن انضمامه إلى المجلس الاستشاري الدولي “IAC” التابع للإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، ليصبح بذلك أول مصرف من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشغل هذا المركز، بحسب وكالة  أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة الإماراتية الاثنين عن المصرف أنّ “هذا الانضمام يعكس الدور المتنامي له بوصفه رافدا استراتيجيا لتدفقات رأس المال على المستوى العالمي، ويسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية، ودعم الابتكار المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية”.

وأفادت أنّ هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول التقت بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، حيث شهدا “توقيع اتفاقية مقاصة اليوان الصيني “الرنمينبي”، التي عيّنت رسميا بنك أبوظبي الأول كأول بنك مقاصة لليوان الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

هت

