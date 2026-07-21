“أبوظبي للتنقل” يُطلق مركزا لمراقبة الممرات المائية لتعزيز السلامة البحرية

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أطلق مركز “أبوظبي للتنقل” التابع لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع أبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بدعم من الحرس الوطني، مركزا للمراقبة والتحكم للممرات المائية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويهدف المركز إلى “توحيد منظومة مراقبة سلامة الممرات المائية وخدمات العمليات البحرية العامة، والاعتماد على الأنظمة الذكية والتحليلات التنبؤية لدعم الأنشطة البحرية وتعزيز تجربة مستخدمي الممرات المائية في الإمارة”، وفق “وام”.

وأشارت “وام” إلى أنه يُشكل نقطة محورية لإدارة الممرات المائية في أبوظبي، إذ “يغطي القنوات الملاحية والمياه ضمن نطاق المسطحات المائية للإمارة التي تبلغ مساحتها أكثر من 45,000 كيلومتر مربع، ما يتيح المراقبة الفورية لعمليات تشغيل خدمات الملاحة البحرية العامة والنقل المائي العام وحركة الوسائل البحرية”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوتر الذي تشهده حركة الملاحة في مضيق هرمز، والذي تطل الإمارات على جزء من ساحله الجنوبي. كما تعرّضت ناقلات إماراتية لاستهدافات في خضم هذا التوتر.

م ل/ح س