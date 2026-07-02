“أداني” الهندية والشركة العالمية القابضة الإماراتية ستؤسسان مشروعا للألومينوم ب11,5 مليار دولار

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أعلنت مجموعة أداني الهندية والشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي الخميس، استثمارا بقيمة 11,5 مليار دولار في مشروع ضخم للألومينوم في ولاية أوديشا الواقعة في شرق الهند، وفق ما أفادت المجموعة الهندية.

وقالت مجموعة أداني في بيان إن الطرفين وقّعا مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية أوديشا بشأن المشروع، لافتة إلى أن هذا الاستثمار المقترح سيكون “أكبر استثمار أجنبي مباشر في قطاع التعدين والصناعات المعدنية” في الهند.

وأضاف البيان أن مشروع أوديشا سيثمر عن تأسيس مجموعة مشتركة بحصص متساوية (50/50) بين شركة “أداني إنتربرايزز ليميتد” وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة.

وسيتألف المشروع من مصفاة قادرة على إنتاج أربعة ملايين طن متري من الألومينوم سنويا، ومصهر ألومينوم بسعة إنتاجية أقل، بالإضافة إلى محطة طاقة خاصة بقدرة 4 آلاف ميغاوات. ويهدف المشروع إلى توفير 53500 فرصة عمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب في بيان “نعمل في الشركة العالمية القابضة على بناء منصات طويلة الأمد في القطاعات الحيوية التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي (…) وتعكس الشراكة مع أداني إنتربرايزز هذه الاستراتيجية وطموحنا المشترك لتطوير مشروع عالمي متكامل للألمنيوم يحقق قيمة اقتصادية مستدامة”.

اسف/الح/جك