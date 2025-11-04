“أدنوك”تُوقع اتفاقية مدتها 15 عاماً مع”شل” لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة “أدنوك” توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها خمسة عشر عاماً لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة “شل إنترناشونال تريدنغ ميدل إيست ليمتد، فري زون”، المملوكة بالكامل لشركة “شل بي إل سي” (شل)، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

تمثل الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025″، أول اتفاقية طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال بين “أدنوك” وشل”، والثامنة من نوعها وذلك بعد الإعلان عن أول اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس خلال معرض “أديبك 2024″، على ما أفادت الوكالة.

ووفقاً لهذه الاتفاقية، بلغ إجمالي الكميات التي تم الالتزام ببيعها حتى الآن أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والبالغة 9.6 طن متري سنوياً لعملاء دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

هت/دص