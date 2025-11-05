The Swiss voice in the world since 1935
“أدنوك” تعلن ترسية عقود تجارية بقيمة 54 مليار درهم خلال النصف الثاني من 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت شركة “أدنوك” ترسية عقود تجارية بقيمة 54 مليار درهم (14,7 مليار دولار) على موردين محليين في النصف الثاني من عام 2025، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

في النسخة التاسعة من “منتدى أدنوك لشركاء الأعمال” الذي عُقد على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025″، استعرضت الشركة خططها للمشتريات المستقبلية وفرص شراكات الأعمال المتاحة للقطاع الخاص ضمن خطة مشترياتها للفترة 2026-2027.

ولفتت الشركة إلى أن “هذه العقود تشمل مجالات المشاريع الاستراتيجية، والخدمات والحفر، والصيانة، والخدمات اللوجستية، والحلول الرقمية ضمن سلسلة عمليات مجموعة أدنوك”، ما يؤكد وفق الوكالة الرسمية “الدور الحيوي الذي تقوم به أدنوك في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص أعمال للمصنِّعين المحليين والمورِّدين ومزودي الخدمات، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، والمساهمة في تعزيز تنافسية السوق المحلية”.

هت/ود

